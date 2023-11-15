Проводник-иностранец пытался ввезти в Новосибирскую область партию сигарет

Транспортные полицейские нашли тайник в пассажирском поезде.В Новосибирске транспортные полицейские привлекли к ответственности иностранного гражданина, который пытался ввезти в регион большую партию сигарет.
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