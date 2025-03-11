Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Одиссей
    +100500!!!Зачем они это дел...
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Европе показали, что будет со всеми в случае войны

Европе показали, что будет со всеми в случае войны

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: РИА Новости Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

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