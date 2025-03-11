© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: РИА Новости Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
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