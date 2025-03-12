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НХЛ на один день сдвинула прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ на один день сдвинула прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин должен побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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