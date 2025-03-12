НХЛ на один день сдвинула прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин должен побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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