Путин: голос каждого избирателя имеет значение

От личного выбора каждого человека зависит то, кто будет представлять его интересы в парламенте, заявил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в преддверии выборов.
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Если так важен, то верните на голосование графу "Против всех". И увидите мнение народа.