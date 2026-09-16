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ДумаТВ

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Путин: голос каждого избирателя имеет значение

Путин: голос каждого избирателя имеет значение

От личного выбора каждого человека зависит то, кто будет представлять его интересы в парламенте, заявил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в преддверии выборов.

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