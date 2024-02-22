Юрист объяснил механизм работы самозапрета на выдачу кредита

Юрист Соловьев: самозапрет на выдачу кредита пока можно оформить только в банке Самозапрет на выдачу кредита пока можно оформить только в банке, посетив его лично, но в будущем это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.