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Жена Разина о словах тренера «Металлурга» про Ткачева: «Задача тренера – выигрывать! А не угождать игрокам! Какие нежные стали! Идите в любительскую лигу и играйте, как вздумается»

Татьяна Разина, жена главного тренера « Металлурга » Андрея Разина , прокомментировала выступление специалиста на пресс-конференции после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:0).

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