Юрист Хаминский: ломбарды обманывают граждан путем подмены договоров

Сегодня назрела необходимость ужесточения контроля над деятельностью ломбардов. Значительная их часть превратилась в легальные пункты скупки краденного, другая часть использует различные схемы для обмана добросовестных клиентов.
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