Полина Гагарина заявила о приостановке интенсивной концертной деятельности

Точкой отсчета станет концерт в Лужниках 29 июня. Певица Полина Гагарина в Петербурге объявила, что переформатирует свою концертную деятельность из-за усталости от постоянных выступлений, сообщает «СтарХит».
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