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Полина Гагарина заявила о приостановке интенсивной концертной деятельности

Полина Гагарина заявила о приостановке интенсивной концертной деятельности

Точкой отсчета станет концерт в Лужниках 29 июня. Певица Полина Гагарина в Петербурге объявила, что переформатирует свою концертную деятельность из-за усталости от постоянных выступлений, сообщает «СтарХит».

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Natalia Ivanova
Ну так понятно - надсадилась на озоне.
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