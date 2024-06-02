Мотивация ВСУ давно утопилась в реке Тиса и зверски растоптана укро-военкомами

Сергей Ищенко 1 июня 2024 г., 13:01 Как и почему за один только май 2024-го противник умудрился потерять на фронте просто сокрушительные 35 тысяч солдат и офицеров Сколь ни ройся нынче в самых секретных оперативных картах киевского Генштаба — на них не отыскать Тисского укрепрайона Командования объединённых сил Вооружённых сил Украины.
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