Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы имеете право НАТО направлять войска на свои территории,всё !Чужие страны вас не касаются!США: «Это — друга...
  • Ирина Галивец
    Слава Армии России!На Харьков: «2 ты...
  • Наталья Середа
    Господи!Обьявилась!Командует ротой. ...

Мотивация ВСУ давно утопилась в реке Тиса и зверски растоптана укро-военкомами

Сергей Ищенко 1 июня 2024 г., 13:01   Как и почему за один только май 2024-го противник умудрился потерять на фронте просто сокрушительные 35 тысяч солдат и офицеров Сколь ни ройся нынче в самых секретных оперативных картах киевского Генштаба — на них не отыскать Тисского укрепрайона Командования объединённых сил Вооружённых сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх