Мотивация ВСУ давно утопилась в реке Тиса и зверски растоптана укро-военкомами

Сергей Ищенко 1 июня 2024 г., 13:01 Как и почему за один только май 2024-го противник умудрился потерять на фронте просто сокрушительные 35 тысяч солдат и офицеров Сколь ни ройся нынче в самых секретных оперативных картах киевского Генштаба — на них не отыскать Тисского укрепрайона Командования объединённых сил Вооружённых сил Украины.