Гетры — модный тренд 2024: С чем носить гетры в новом сезоне 2024

На этом этапе в нашу повседневную одежду входят объемные вязаные свитера, толстые куртки-оверсайз, закрывающие все тело, и аксессуары, усиливающие это ощущение тепла, причем первыми и лучшими из них являются толстые вязаные носки и гетры.