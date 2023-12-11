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Гетры — модный тренд 2024: С чем носить гетры в новом сезоне 2024

Гетры — модный тренд 2024: С чем носить гетры в новом сезоне 2024

На этом этапе в нашу повседневную одежду входят объемные вязаные свитера, толстые куртки-оверсайз, закрывающие все тело, и аксессуары, усиливающие это ощущение тепла, причем первыми и лучшими из них являются толстые вязаные носки и гетры.

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