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Нижегородская правда

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Юрист Воропаев рассказал, кто из россиян освобождён от транспортного налога

Юрист Воропаев рассказал, кто из россиян освобождён от транспортного налога

ФНС России начала рассылку уведомлений об уплате транспортного налога владельцам автомобилей. Срок оплаты установлен до 1 декабря 2026 года.

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