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Утренняя сводка с фронтов на 26 августа: в Судже перешли в контратаку, удары по врагу в Конопельке

Утренняя сводка с фронтов на 26 августа: в Судже перешли в контратаку, удары по врагу в Конопельке

▪️ В Курской области продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Малая Локня. Подкрепления морских пехотинцев Черноморского флота выбили противника с окраин и успешно отразили новые волны атак.

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