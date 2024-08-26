Утренняя сводка с фронтов на 26 августа: в Судже перешли в контратаку, удары по врагу в Конопельке

▪️ В Курской области продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Малая Локня. Подкрепления морских пехотинцев Черноморского флота выбили противника с окраин и успешно отразили новые волны атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии