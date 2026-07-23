Командир Призрак: дроны "Лис" уничтожили "кукурузник" ВСУ в Брянской области

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчет московских дронов-перехватчиков "Лис" батальона противодействия БПЛА уничтожил в Брянской области украинский легкомоторный самолет А-22 "Летучая лисица", переоборудованный под носитель авиабомбы ФАБ-125.
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