Владимир Познер заявил НСН, что не видел программу Никиты Михалкова с критикой в свой адрес. Телеведущий Владимир Познер отказался комментировать претензии кинорежиссера Никиты Михалкова в свой адрес, признавшись НСН, что пока не смотрел «Бесогон ТВ».
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