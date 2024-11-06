Владимир Познер заявил НСН, что не видел программу Никиты Михалкова с критикой в свой адрес. Телеведущий Владимир Познер отказался комментировать претензии кинорежиссера Никиты Михалкова в свой адрес, признавшись НСН, что пока не смотрел «Бесогон ТВ».