Зеленский готовит "кровавую провокацию" под Новый год. Мрачный прогноз хода СВО

Надеждам на то, что с холодами конфликт перетечёт в переговоры, сбыться, похоже, не суждено. Военный эксперт Александр Артамонов дал мрачный прогноз: вместо дипломатии этой зимой Россию ждёт дальнейшая эскалация, а то и удар, который Киев выпрашивает у своих хозяев уже не первый месяц.