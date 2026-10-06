Надеждам на то, что с холодами конфликт перетечёт в переговоры, сбыться, похоже, не суждено. Военный эксперт Александр Артамонов дал мрачный прогноз: вместо дипломатии этой зимой Россию ждёт дальнейшая эскалация, а то и удар, который Киев выпрашивает у своих хозяев уже не первый месяц.
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