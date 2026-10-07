What To Watch Wednesday: #OneChicago And Abbott Elementary Return, Carrie And Small Prophets Debut, And More

On TV this Wednesday: #OneChicago clocks back in, a new semester begins at Abbott Elementary, and Mike Flanagan reimagines Stephen King's horror classic Carrie.
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