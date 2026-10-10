Российские военные ударили по судну, переправлявшему грузы для ВСУ в Одессу

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который доставлял в Одессу грузы военного назначения.
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