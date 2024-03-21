Military Watch: на подходе новый класс российских танков – «Т-100»

Основные боевые танки семейства Т-80, по словам россиян, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. Поэтому предприятие «Омсктрансмаш» не только возобновило производство подобных ОБТ, с учетом опыта боевых действий, но и занимается разработкой нового класса танков – «Т-100».