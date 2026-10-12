Многие путают пчел и ос. Только одни для человека полезны, ведь они дают мед, а другие пользы, на первый взгляд, не приносят.
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