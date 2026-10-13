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Школу на улице Ватутина в Подольске построят в 2028 году

Школу на улице Ватутина в Подольске построят в 2028 году

В Подольске возводят школу на 550 учеников. По данным подрядчика «Воздвижение», готовность здания достигла 40%, сообщили в РИАМО.

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