Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

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"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

Актриса Яна Поплавская довольно прямо и резко высказалась после вот этих слов главы Следкома Александра Бастрыкина: "Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%".

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Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Почему наши детские учреждения должны подстраиваться под приезжих? Есть порядок и он для всех. Не нравится пусть валят к себе в кишлак, мы их не звали
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13 час.
ПавелЗзаварзин
Молодец Поплавская! Вот её нужно в Думу, чтобы она расшевелила там пропагандистов превращения Россию в халифат! Сколько можно терпеть нашествие этих врагов?  Для россиян - остатки...
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12 час.
Валентина Вахнина
Пусть едут к себе в свой кишлак и молятся там , если приехали в нашу страну, то пусть соблюдают наши законы, а так чемодан вокзал.
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8 час.
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