"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

ГГ Геннадий Гайдуков Почему наши детские учреждения должны подстраиваться под приезжих? Есть порядок и он для всех. Не нравится пусть валят к себе в кишлак, мы их не звали

ПавелЗзаварзин Молодец Поплавская! Вот её нужно в Думу, чтобы она расшевелила там пропагандистов превращения Россию в халифат! Сколько можно терпеть нашествие этих врагов? Для россиян - остатки...