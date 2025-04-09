Аналитики спрогнозировали рост темпов строительства небоскребов в Москве

В 2025–2027 годах в Москве запланирован ввод 219 жилых корпусов высотой от 30 этажей (100 м). Темпы строительства небоскребов в столице вырастут на 26,6% относительно 2022–2024 годов (173 корпуса), следует из данных консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.