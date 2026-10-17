До 60-летия Татьяны Овсиенко оставалось пять дней, когда она открыла официальную страницу в соцсети. Первый же пост — новый образ: экс-солистка «Миража», которую публика запомнила еще в 90-е, предстала блондинкой.
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