Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации

При этом он заявил, что применит весь арсенал имеющегося оружияГлава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что страна «без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.