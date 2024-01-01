Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации

При этом он заявил, что применит весь арсенал имеющегося оружияГлава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что страна «без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.
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