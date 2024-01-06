Московские храмы в ночь перед Рождеством посетят около миллиона человек

Более 500 храмов Москвы проведут рождественские службы в предстоящую ночь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
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