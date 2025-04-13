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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Бастрыкин вступился за семью из числа КМНС в ЯНАО, которые 15 лет ждут жилье

Семья из числа аборигенов из Нового Уренгоя (ЯНАО) 15 лет стояла в очереди на получения жилья. В специальном перечне они дождались первого места списка, но через несколько месяцев их снова сдвинули на четвертую позицию.

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