Бастрыкин вступился за семью из числа КМНС в ЯНАО, которые 15 лет ждут жилье

Семья из числа аборигенов из Нового Уренгоя (ЯНАО) 15 лет стояла в очереди на получения жилья. В специальном перечне они дождались первого места списка, но через несколько месяцев их снова сдвинули на четвертую позицию.
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