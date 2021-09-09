Колесниченко считает, что Субботина будет выступать в сольном синхронном плавании после ухода Ромашиной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко предположила, что после завершения карьеры семикратной победительницы Игр Светланы Ромашиной сольные выступления в национальной команде начнёт Варвара Субботина.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко предположила, что после завершения карьеры семикратной победительницы Игр Светланы Ромашиной сольные выступления в национальной команде начнёт Варвара Субботина.
Свежие комментарии