"Сила иссякла": в США с тревогой признали, что Макрон движется к поражению

Прежде чем объявить о досрочных парламентских выборах по национальному телевидению, президент Франции Эммануэль Макрон в частном порядке предупредил об этом президента Джо Байдена, который завершал пятидневную поездку во Францию по случаю годовщины высадки в Нормандии, сообщили два осведомленных источника.