"Сила иссякла": в США с тревогой признали, что Макрон движется к поражению

Прежде чем объявить о досрочных парламентских выборах по национальному телевидению, президент Франции Эммануэль Макрон в частном порядке предупредил об этом президента Джо Байдена, который завершал пятидневную поездку во Францию по случаю годовщины высадки в Нормандии, сообщили два осведомленных источника.
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