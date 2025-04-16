С проблемой блокировки карты столкнулся участник СВО из Михайловки Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека региона, с просьбой помочь в решении этого вопроса обратилась мать военного.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С проблемой блокировки карты столкнулся участник СВО из Михайловки Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека региона, с просьбой помочь в решении этого вопроса обратилась мать военного.