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В Брянске умерла 26-летняя дочь экс-замгубернатора Татьяны Болховитиной

В Брянске умерла 26-летняя дочь экс-замгубернатора Татьяны Болховитиной

Жизнь Насти была недолгой, но заметной и радостной. Судьба отмерила ей всего 26 лет. Отличница, активистка, умница, добрый, неравнодушный человек – так говорят о ней одногруппники, преподаватели, все, кто её знал, - сообщили 15 мая в академии госс .

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