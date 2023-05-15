В Брянске умерла 26-летняя дочь экс-замгубернатора Татьяны Болховитиной

Жизнь Насти была недолгой, но заметной и радостной. Судьба отмерила ей всего 26 лет. Отличница, активистка, умница, добрый, неравнодушный человек – так говорят о ней одногруппники, преподаватели, все, кто её знал, - сообщили 15 мая в академии госс .