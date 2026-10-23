Визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Россию пока так и не состоялся, однако в Израиле не сомневаются, что для организации визита высокого уровня найдется время — кто бы ни стал главой израильского правительства по итогам выборов в Кнессет.
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