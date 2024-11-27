Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Парламент Грузии утвердит новое правительство

Парламент Грузии утвердит новое правительство

Парламент Грузии проведет заседание в четверг, 28 ноября, в ходе которого выразит вотум доверия обновленному составу правительства с премьер-министром Ираклием Кобахидзе во главе, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

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