Парламент Грузии утвердит новое правительство

Парламент Грузии проведет заседание в четверг, 28 ноября, в ходе которого выразит вотум доверия обновленному составу правительства с премьер-министром Ираклием Кобахидзе во главе, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
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