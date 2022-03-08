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Samsung делает L-образный телефон: первые качественные изображения

Samsung делает L-образный телефон: первые качественные изображения

LetsGoDigital и Concept Creator опубликовали качественные рендеры L-образного смартфона южнокорейского производителя.

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