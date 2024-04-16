Коллектив школы № 36 против увольнения директора

Инна Колыхматова встретилась с недовольными учителями 15 апреля мэр Петрозаводска Инна Колыхматова встретилась с педагогическим коллективом средней школы № 36, где недавно произошел конфликт между девятиклассниками и учителями.
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