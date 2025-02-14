Global Look Press/Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пресс-подход Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии