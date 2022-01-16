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Представитель Кремля ответил на обвинения в агрессии против Украины: "Смотрите контекст"

Представитель Кремля ответил на обвинения в агрессии против Украины: "Смотрите контекст"

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на интервью Дмитрия Пескова американскому телеканалу CNN заявило, что якобы Россия "не собирается говорить, что не будет размещать какие-либо наступательные вооружения на территории Украины".

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