Huge OB ↑ , 3 potential points for longing E-mini S&P 500 Futures (Sep 2026) CME_MINI:ESU2026 Mental_Game I see a large weekly/daily block where price accumulated near the lower part of the range, followed by a strong displacement out of the block, which in my view validated it.
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