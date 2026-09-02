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Самая большая батарея в компактном смартфоне: 6,36 дюйма, 8000 мА•ч и две камеры по 200 Мп

Самая большая батарея в компактном смартфоне: 6,36 дюйма, 8000 мА•ч и две камеры по 200 Мп

Производитель не указан Инсайдер Digital Chat Station раскрыл интересные подробности о новом смартфоне среднего размера.

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