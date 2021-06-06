"Лучше с Васей на Гелике": приморец развеселил людей новым способом знакомства

"Лучше с Васей на Гелике": приморец развеселил людей новым способом знакомства

В социальной сети Instagram (12+)  житель Владивостока решил найти девушку, с которой можно покататься на велосипедах.

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