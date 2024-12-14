Новые власти Сирии будут судить журналистов, якобы причастных к пропаганде Асада

Сирийские повстанцы, пришедшие к власти в республике в результате захвата Дамаска, намерены подвергнуть "справедливому судебному разбирательству" военных журналистов Сирии, которые якобы причастны к "пропаганде" экс-президента Сирии Башара Асада.
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