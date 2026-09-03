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Как квартира за 25 млн принесла 13,8 млн за год: разбор инвестиционной стратегии

Как квартира за 25 млн принесла 13,8 млн за год: разбор инвестиционной стратегии

Рынок недвижимости продолжает удивлять тех, кто привык мыслить стереотипами. Многие до сих пор считают, что зарабатывать на квартирах можно только в долгую, растягивая процесс на десятилетия и довольствуясь скромной доходностью.

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