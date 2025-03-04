Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CNN: Украина без помощи США продержится на поле боя только до лета

CNN: Украина без помощи США продержится на поле боя только до лета

После приостановки американской военной помощи Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

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