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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» нанес «Оклахоме» первое поражение в плей-офф, Дончич и Вашингтон набрали 58 очков на двоих

«Даллас» нанес «Оклахоме» первое поражение в плей-офф, Дончич и Вашингтон набрали 58 очков на двоих

В составе «Мэверикс» Лука Дончич и Пи Джей Вашингтон набрали 58 очков на двоих. В активе Дончича 29 очков (11 из 21 с игры), 10 подборов, 7 передач и 3 перехвата, у Вашингтона 29 очков (11 из 18 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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