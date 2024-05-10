«Даллас» нанес «Оклахоме» первое поражение в плей-офф, Дончич и Вашингтон набрали 58 очков на двоих

В составе «Мэверикс» Лука Дончич и Пи Джей Вашингтон набрали 58 очков на двоих. В активе Дончича 29 очков (11 из 21 с игры), 10 подборов, 7 передач и 3 перехвата, у Вашингтона 29 очков (11 из 18 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.