Мигрантов в России в разы больше 16 млн человек? Мнение депутата Госдумы Депутат Госдумы Михаил Матвеев поднял вопрос реального числа мигрантов на территории Российской Федерации, которое может сильно отличаться от числа официально стоящих на учете.
Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ
Комментарии
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Александр Парфенов
это не станция метро Василеостровская, а Горьковская. Снято от подземного перехода через Каменноостровский проспект.
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17 час.
АП
Александр Парфенов
Так и с остальным- предположения, эмоции и чуть-чуть цифр. ТщательнЕе надо. Проблема серьезная.
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17 час.
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