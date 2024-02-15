Страна и люди
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Страна и люди

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Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Мигрантов в России в разы больше 16 млн человек? Мнение депутата Госдумы Депутат Госдумы Михаил Матвеев поднял вопрос реального числа мигрантов на территории Российской Федерации, которое может сильно отличаться от числа официально стоящих на учете.

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Комментарии
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Александр Парфенов
это не станция метро Василеостровская, а Горьковская. Снято от подземного перехода через Каменноостровский проспект.
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17 час.
АП
Александр Парфенов
Так и с остальным- предположения, эмоции и чуть-чуть цифр. ТщательнЕе надо. Проблема серьезная.
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17 час.

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