В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ

Словакия заявила о последствиях подобных действий Киева.фото: kmg.kzУкраинскому правительству грозят серьезные последствия, в том числе и конфликт, если Киев откажется от продолжения транзита российского газа в страны Европы.
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