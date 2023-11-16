Купить оружие в РФ станет проще, но не всем

В России могут упростить покупку оружия для ветеранов боевых действий. В Госдуму внесут законопроект, который позволяет ветеранам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения.
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