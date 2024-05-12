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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «В Майами «Ред Булл» удалось выиграть обе квалификации и спринт. Думаю, многим командам хотелось бы иметь такие же «проблемы»

Гюнтер Штайнер подвел итоги Гран-при Майами. Бывший руководитель «Хааса», который теперь работает экспертом на телевидении, оценил выступления ведущих команд на этапе в Майами, отметив, что победа досталась «Макларену» по праву.

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