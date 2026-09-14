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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о селекции: «Было много переговорных треков, многое не получалось. Посмотрим, как себя проявят Гутьеррес и Казимир»

Гендиректор « Динамо » Павел Пивоваров подвел итоги летней селекции клуба. «У нас была задача усилить позиции вингеров, чем мы и занимались во время трансферного окна.

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