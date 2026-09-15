МегаФон прокачал связь на севере Нижегородской области

Инженеры оператора модернизировали базовые станции в Урене, Шахунье и Варнавине. В этих райцентрах проживают в общей сложности более 30 тысяч человек, которые получили новые цифровые возможности: покрытие сети заметно выросло, а мобильный интернет в отдельных локациях стал быстрее на 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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