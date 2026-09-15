МегаФон прокачал связь на севере Нижегородской области

Инженеры оператора модернизировали базовые станции в Урене, Шахунье и Варнавине. В этих райцентрах проживают в общей сложности более 30 тысяч человек, которые получили новые цифровые возможности: покрытие сети заметно выросло, а мобильный интернет в отдельных локациях стал быстрее на 30%.