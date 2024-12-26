Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +4°, дождь• Севастополь: +8°, дождь• Ялта: +11°, дождь• Алушта: +9°, дождь• Евпатория: +6°, дождь• Саки: +5°, дождь• Бахчисарай: +5°, дождь• Джанкой: +5°, дождь• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +5°, дождь• Керчь: +5°, дождьЧитать подробнее>>> .
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